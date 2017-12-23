Haber: Semih Baykal

TFF 1.Ligin 17.haftasında 24 Aralık Pazar günü saat 15.30’daDenizlispor ile Bolusportakımları Denizli Atatürk Stadyumunda karşılaşacak. Bolu’da oynanacak mücadele BeinSportMax 1’den canlı olarak yayınlanacak. TFF 1.Ligin 17.haftasında oynanacak olan maçların yayın akışı şu şekilde;

22 Aralık Cuma

18.00: Akın Çorap Giresunspor – Gaziantepspor: BeinSportMax 1

23 Aralık Cumartesi

13.00: İstanbulspor A.Ş – Elazığspor:BeinSportMax 2

13.00: Gazişehir Gaziantep FK – Çaykur Rizespor A.Ş:BeinSportMax 1

15.30: Eskişehirspor – Adanaspor A.Ş:BeinSportMax 2

15.30: Adana Demirspor – MKE Ankaragücü:BeinSportMax 1

24 Aralık Pazar

13.00: Ümraniyespor – Samsunspor:BeinSportMax 1

13.00: BB Erzurumspor – Altınordu A.Ş:BeinSportMax 2

15.30: Denizlispor – Boluspor:BeinSportMax1

18.00: GrandmedicalManisaspor – BalıkesirsporBaltok: BeinSportMax 1