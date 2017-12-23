TFF 1.Ligin 17.haftasında 24 Aralık Pazar günü saat 15.30’daDenizlispor ile Bolusportakımları Denizli Atatürk Stadyumunda karşılaşacak. Bolu’da oynanacak mücadele BeinSportMax 1’den canlı olarak yayınlanacak. TFF 1.Ligin 17.haftasında oynanacak olan maçların yayın akışı şu şekilde;
22 Aralık Cuma
18.00: Akın Çorap Giresunspor – Gaziantepspor: BeinSportMax 1
23 Aralık Cumartesi
13.00: İstanbulspor A.Ş – Elazığspor:BeinSportMax 2
13.00: Gazişehir Gaziantep FK – Çaykur Rizespor A.Ş:BeinSportMax 1
15.30: Eskişehirspor – Adanaspor A.Ş:BeinSportMax 2
15.30: Adana Demirspor – MKE Ankaragücü:BeinSportMax 1
24 Aralık Pazar
13.00: Ümraniyespor – Samsunspor:BeinSportMax 1
13.00: BB Erzurumspor – Altınordu A.Ş:BeinSportMax 2
15.30: Denizlispor – Boluspor:BeinSportMax1
18.00: GrandmedicalManisaspor – BalıkesirsporBaltok: BeinSportMax 1
Bu habere yorum yapan ilk siz olun!