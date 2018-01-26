Haber: Esra Özürk

TFF 1.Ligin 19.haftasında 27Ocak Pazar günü saat 13.00’da Boluspor ile ÜmraniyesporBolu Atatürk Stadyumunda karşılaşacak. Bolu’da oynanacak mücadele BeinSportMax 1’den canlı olarak yayınlanacak. TFF 1.Ligin 16.haftasında oynanacak olan maçların yayın akışı şu şekilde;

27 Ocak Cumartesi

13.00: Elazığspor – Eskişehirspor:BeinSportMax 1

15.30: Samsunspor – GrandmedıcalManisaspor: BeinSportMax 2

15.30: MKE Ankaragücü – Altınordu: BeinSportMax 1

28 Ocak Pazar

13.00: Çaykur Rizespor – Adana Demirspor: BeinSportMax 2

13.00: Boluspor – Ümraniyespor: BeinSportMax 1

15.30: Adanaspor – Akın Çorap Giresunspor: BeinSportMax 1

15.30: Gaziantepspor – Gazişehir Gaziantep FK: BeinSportMax 2

29 Ocak Pazartesi

18.00: İstanbulspor – Denizlispor: BeinSportMax 1