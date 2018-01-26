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26 Ocak 2018 Cuma
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    • Maç BeinSportMax 1’de

    TFF 1.Ligin 19.hafta maçlarının naklen yayın akışı belli oldu. Yapılan açıklama göre Boluspor – Ümraniyespor maçı BeinSportMax 1’den canlı olarak yayınlanacak.

    26 Ocak 2018 Cuma 14:25
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    Maç BeinSportMax 1’de

    Haber: Esra Özürk

    TFF 1.Ligin 19.haftasında 27Ocak Pazar günü saat 13.00’da Boluspor ile ÜmraniyesporBolu Atatürk Stadyumunda karşılaşacak. Bolu’da oynanacak mücadele BeinSportMax 1’den canlı olarak yayınlanacak. TFF 1.Ligin 16.haftasında oynanacak olan maçların yayın akışı şu şekilde;

    27 Ocak Cumartesi

    13.00: Elazığspor – Eskişehirspor:BeinSportMax 1

    15.30: Samsunspor – GrandmedıcalManisaspor: BeinSportMax 2

    15.30: MKE Ankaragücü – Altınordu: BeinSportMax 1

    28 Ocak Pazar

    13.00: Çaykur Rizespor – Adana Demirspor: BeinSportMax 2

    13.00: Boluspor – Ümraniyespor: BeinSportMax 1

    15.30: Adanaspor – Akın Çorap Giresunspor: BeinSportMax 1

    15.30: Gaziantepspor – Gazişehir Gaziantep FK: BeinSportMax 2

    29 Ocak Pazartesi

    18.00: İstanbulspor – Denizlispor: BeinSportMax 1

    Anahtar Kelimeler: TFF, 1.Ligin, 19.hafta, Maçlarının, Naklen

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