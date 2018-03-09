Haber: Gönül Olutürk

Spor Toto 1. Ligin 27.haftasında 10 Mart Cumartesi günü saat 15.30’da Boluspor – BalıkesirsporBaltok takımları Bolu Atatürk Stadyumunda karşılaşacak. Bolu’da oynanacak olan mücadele BeinSportMax 1’den canlı olarak yayınlanacak. Spor Toto 1. Ligin 27.haftasında oynanacak olan maçların yayın akışı şu şekilde;

10 Mart Cumartesi

13.00 Boluspor- Çaykur Rizespor: BeinSportMax 1

15.30 Ümraniyespor-GrandmedicalManisaspor: BeinSportMax 1

15.30 Tetiş Yapı Elazığspor-Gazişehir Gaziantep: BeinSportMax 2

11 Mart Pazar

13.00 Gaziantepspor-Samsunspor:BeinSportMax1

15.30 Adanaspor-BalıkesirsporBaltok: BeinSportMax2

15.30 Akın Çorap Giresunspor- Adana Demirspor:BeinSportMax1

18.00 Denizlispor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: BeinSportMax1

12 Mart Pazartesi

18.00 Eskişehirspor-Altınordu: BeinSportMax2

18.00 İstanbulspor-MKE Ankaragücü: BeinSportMax1