Spor Toto 1. Ligin 27.haftasında 10 Mart Cumartesi günü saat 15.30’da Boluspor – BalıkesirsporBaltok takımları Bolu Atatürk Stadyumunda karşılaşacak. Bolu’da oynanacak olan mücadele BeinSportMax 1’den canlı olarak yayınlanacak. Spor Toto 1. Ligin 27.haftasında oynanacak olan maçların yayın akışı şu şekilde;
10 Mart Cumartesi
13.00 Boluspor- Çaykur Rizespor: BeinSportMax 1
15.30 Ümraniyespor-GrandmedicalManisaspor: BeinSportMax 1
15.30 Tetiş Yapı Elazığspor-Gazişehir Gaziantep: BeinSportMax 2
11 Mart Pazar
13.00 Gaziantepspor-Samsunspor:BeinSportMax1
15.30 Adanaspor-BalıkesirsporBaltok: BeinSportMax2
15.30 Akın Çorap Giresunspor- Adana Demirspor:BeinSportMax1
18.00 Denizlispor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: BeinSportMax1
12 Mart Pazartesi
18.00 Eskişehirspor-Altınordu: BeinSportMax2
18.00 İstanbulspor-MKE Ankaragücü: BeinSportMax1
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