Haber: Semih Baykal

Spor Toto 1. Ligin 28.haftasında 18Pazar günü saat 15.30’daSamsunspor-Bolusportakımları Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumunda karşılaşacak.Samsun’da oynanacak olan mücadele BeinSportMax 1’den canlı olarak yayınlanacak. Spor Toto 1. Ligin 28.haftasında oynanacak olan maçların yayın akışı şu şekilde;

16 Mart Cuma

18.00 Adana Demirspor-Ümraniyespor: BeinSport Max1

17 Mart Cumartesi

13.00 Gaziantepspor-Tetiş Yapı Elazığspor: BeinSportMax 2

13.00 Çaykur Rizespor-Adanaspor: BeinSportMax 1

15.30 GrandmedicalManisaspor-Gazişehir Gaziantep: BeinSportMax 2

15.30 Altınordu-Denizlispor: BeinSportMax 1

18 Mart Pazar

13.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Akın Çorap Giresunspor: BeinSportMax 2

13.00 Balıkesir Baltok-İstanbulspor: BeinSportMax 1

15.30 Samsunspor-Boluspor: BeinSportMax 1

18.00 Ankaragücü-Eskişehirspor: BeinSportMax 1