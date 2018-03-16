Haber: Semih Baykal
Spor Toto 1. Ligin 28.haftasında 18Pazar günü saat 15.30’daSamsunspor-Bolusportakımları Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumunda karşılaşacak.Samsun’da oynanacak olan mücadele BeinSportMax 1’den canlı olarak yayınlanacak. Spor Toto 1. Ligin 28.haftasında oynanacak olan maçların yayın akışı şu şekilde;
16 Mart Cuma
18.00 Adana Demirspor-Ümraniyespor: BeinSport Max1
17 Mart Cumartesi
13.00 Gaziantepspor-Tetiş Yapı Elazığspor: BeinSportMax 2
13.00 Çaykur Rizespor-Adanaspor: BeinSportMax 1
15.30 GrandmedicalManisaspor-Gazişehir Gaziantep: BeinSportMax 2
15.30 Altınordu-Denizlispor: BeinSportMax 1
18 Mart Pazar
13.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Akın Çorap Giresunspor: BeinSportMax 2
13.00 Balıkesir Baltok-İstanbulspor: BeinSportMax 1
15.30 Samsunspor-Boluspor: BeinSportMax 1
18.00 Ankaragücü-Eskişehirspor: BeinSportMax 1
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