Haber: Esra Öztürk

Ligin 13. Haftasında 25 Kasım Cumartesi günü saat 15.30’da Elazığ Atatürk Stadyumunda oynanacak Elazığspor ile Boluspor maçıBeinSportMax 2’den canlı olarak yayınlayacak. TFF 1.Ligin 12.Haftasında oynanacak olan maçların yayın akışı şu şekilde:

25 Kasım Cumartesi

13.00: İstanbulspor A.Ş – Samsunspor: BeinSportMax 2

13.00: Adanaspor – Gaziantepspor: BeinSportMax 1

15.30: Akın Çorap Giresunspor – MKE Ankaragücü: BeinSportMax 1

15.30: Elazığspor – Boluspor: BeinSportMax 2

26 Kasım Pazar

13.00: Ümraniyespor – Altınordu: BeinSportMax 1

15.30: Eskişehirspor – Çaykur Rizespor: BeinSportMax 1

18.00: Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü – BŞB Erzurumspor: BeinSportMax 1

27 Kasım Pazartesi

18.00: Denizlispor – BalıkesirsporBaltok: BeinSportMax 1