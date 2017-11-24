Haber: Esra Öztürk
Ligin 13. Haftasında 25 Kasım Cumartesi günü saat 15.30’da Elazığ Atatürk Stadyumunda oynanacak Elazığspor ile Boluspor maçıBeinSportMax 2’den canlı olarak yayınlayacak. TFF 1.Ligin 12.Haftasında oynanacak olan maçların yayın akışı şu şekilde:
25 Kasım Cumartesi
13.00: İstanbulspor A.Ş – Samsunspor: BeinSportMax 2
13.00: Adanaspor – Gaziantepspor: BeinSportMax 1
15.30: Akın Çorap Giresunspor – MKE Ankaragücü: BeinSportMax 1
15.30: Elazığspor – Boluspor: BeinSportMax 2
26 Kasım Pazar
13.00: Ümraniyespor – Altınordu: BeinSportMax 1
15.30: Eskişehirspor – Çaykur Rizespor: BeinSportMax 1
18.00: Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü – BŞB Erzurumspor: BeinSportMax 1
27 Kasım Pazartesi
18.00: Denizlispor – BalıkesirsporBaltok: BeinSportMax 1
Bu habere yorum yapan ilk siz olun!