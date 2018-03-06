Spor Toto 1. Ligin 26.haftasında 7 Mart Çarşamba günü saat 19.00’da BalıkesirsporBaltok – Bolusportakımları Balıkesir Atatürk Stadyumundakarşılaşacak. Balıeksir’deoynanacak olan mücadele BeinSportMax2’den canlı olarak yayınlanacak. Spor Toto 1. Ligin 26.haftasında oynanacak olan maçların yayın akışı şu şekilde;
7 Mart Çarşamba
16.00: Büyükşehir Belediye Erzurumspor – Eskişehirspor: BeinSportMax 1
16.00: Adana Demirspor – Denizlispor: BeinSportMax 2
19.00: BalıkesirsporBaltok – Boluspor: BeinSportMax 2
19.00: Çaykur Rizespor – Gaziantepspor: BeinSportMax 1
8 Mart Perşembe
16.00: Altınordu – İstanbulspor:BeinSportMax 1
19.00: MKE Ankaragücü – Adanaspor:BeinSportMax 1
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