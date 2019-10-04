Maç Biletleri 10 TL

Haber: Volkan Yılmaz

Mücadele önce Passolig’den yapılan açıklamaya göre kişi başı 5 bilet sınırı uygulanıyor. 7 yaş ve üzeri için Passolig kart ve bilet zorunluluğu var. 7 yaş altı çocuklar ebeveynleri ile karşılaşmaya giriş yapabilecekler. Gişeler maç günü karşılaşmanın ilk yarısının sonuna kadar açık kalacak. Kapı açılış saatlerine emniyet güçleri karar verecek. Aksi bir durum olmadığı taktirde maç saatinden 2 saat önce kapılar açılacak. Passolig kartı eline ulaşmayan taraftarların maç saatinden 2 saat öncesine kadar tek geçişlik kartlarını stadyum gişelerinden teslim almaları gerekiyor. Passo Mobil uygulamasını akıllı telefonlarına yükleyen taraftarlar akıllı telefonlarını kullanarak karşılaşmaya tek geçişlik kart almadan giriş yapabilecek. Biletlerinizi www.passo.com.tr haricinde N’Kolay satış noktaları ve 0850 7243344 no’lu çağrı merkezi üzerinden de satın alabilirsiniz. Maç günü stadyum gişelerinden Passolig Kart teslimatı ve satışı yapılmıyor. Maçın bilet fiyatlar ise şöyle:

1. Kategori - 10,00 ₺

2. Kategori - 10,00 ₺

Misafir (Boluspor Taraftarları) - 10,00 ₺