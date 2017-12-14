Haber: Gönül Olutürk

Boluspor takımı ligin 16. Haftasında sahasında Eskişehirspor’u ağırlayacak. Mücadele 16 Aralık Cumartesi günü saat 13.00’da Bolu Atatürk Stadyumunda oynanacak maçın bilet fiyatları açıklandı. Boluspor Kulübü Numaralı Tribün 50tl, Kapalı Tribün, Maraton Tribün, Kala Arkası Tribün, Misafir Tribünü 15 tl ve Çocuk Tribünü bilet fiyatını 3 tl’den satışa sundu. Maç bileti ile ilgili Boluspor Kulübü tarafından yapılan açıklama şu şekilde;

Boluspor'a ait tribün biletleri maç gününe kadar Boluspor Passolig kartlar ile satın alınabilir. Maç günü tüm passolig kart sahipleri ev sahibi takım ait tribün bloklarından bilet alabilir. Kombine sahipleri tüm kartlara maçlık kombine transferi gerçekleştirebilir.

3. Kategori öğrenci kombinesi sahip taraftalar kombinelerini transfer edemeyecektir.

Eskişehirspor Logolu Passolig kart ile sadece misafir takıma ait tribünden bilet satın alınabilir.

Gişe çalışma saatleri hafta içi 09.00 saatleri arası hafta sonu 18.00 maç günü karşılaşmanın ilk yarısının sonuna kadardır.

7 yaş ve üzeri için Passolig kart ve bilet zorunludur.

Passolig kartı eline ulaşmayan taraftarların maç saatinde 2 saat öncesine kadar tek geçişlik kartlarını stadyum gişelerinden teslim almaları gerekmektedir.

5. Kategori Çocuk tribünü bilet satışları karşılaşma günü stadyum gişesinden satışa çıkacaktır. çocuk tribününden indirimli bilet alan taraftarlar biletlerini transfer edemeyecektir.

BOLUSPOR Kulübünün, 03.12.2017 tarihinde oynanan BOLUSPOR - ADANASPOR A.Ş. TFF 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MARATON TRİBÜN B, C ve D ile KAPALI SAĞ A ve B bloklara giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesine karar verilmiştir.