Haber: Esra Öztürk

Boluspor takımı ligin 19. Haftasında sahasında Ümraniyespor’u ağırlayacak. Mücadele 28Ocak Pazar günü saat 13.00’da Bolu Atatürk Stadyumunda oynanacak maçın bilet fiyatları açıklandı.BoluspoR - Ümraniyespor maçı bilet fiyatları;

Numaralı Tribün: 50,00 TL

Kapalı Tribün: 10, 00 TL

Maraton Tribün: 10,00 TL

Kale Arkası: 10,00 TL

Misafir Tribün: 10,00 TL

Çocuk Tribün: 3 TL

Boluspor'a ait tribün biletleri maç gününe kadar BolusporPassolig kartlar ile satın alınabilir. Maç günü tüm passolig kart sahipleri ev sahibi takım ait tribün bloklarından bilet alabilir. Kombine sahipleri tüm kartlara maçlık kombine transferi gerçekleştirebilir. 3. Kategori öğrenci kombinesi sahip taraftalar kombinelerini transfer edemeyecektir. Ümraniyespor Logolu Passolig kart ile sadece misafir takıma ait tribünden bilet satın alınabilir. Gişe çalışma saatleri hafta içi 09.00 saatleri arası hafta sonu 18.00 maç günü karşılaşmanın ilk yarısının sonuna kadardır. 7 yaş ve üzeri için Passolig kart ve bilet zorunludur. Kapı açılış saatlerine Emniyet Güçleri karar verir. Aksi bir durum olmadığı taktirde maç saatinden 2 saat önce kapılar açılır. Passolig kartı eline ulaşmayan taraftarların maç saatinde 2 saat öncesine kadar tek geçişlik kartlarını stadyum gişelerinden teslim almaları gerekmektedir.

Passolig Kartı çalışmayan taraftalarımız, cep telefonundan PASSO uygulamasını indirip, adımları izleyerek maça giriş yapabilirler. 5. Kategori Çocuk tribünü bilet satışları karşılaşma günü stadyum gişesinden satışa çıkacaktır. çocuk tribününden indirimli bilet alan taraftarlar biletlerini transfer edemeyecektir.