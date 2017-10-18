Haber: Gönül OLUTÜRK

Maç bileti almak isteyen taraftarlar biletlerini maç saatine kadar stadyum gişesi ve passo.com.tr'den alabilirler. Boluspor'a ait tribün biletleri maç gününe kadar BolusporPassolig kartlar ile satın alınabilir. Maç günü tüm passolig kart sahipleri ev sahibi takım ait tribün bloklarından bilet alabilir.

Kombine sahipleri tüm kartlara maçlık kombine transferi gerçekleştirebilir.

3. Kategori öğrenci kombinesi sahip taraftalar kombinelerini transfer edemeyecektir.

BalıkesirsporBaltok Logolu passolig kart ile sadece misafir takıma ait tribünden bilet satın alınabilir.

Gişe çalışma saatleri hafta içi 09.00 saatleri arası hafta sonu 18.00 maç günü karşılaşmanın ilk yarısının sonuna kadardır.

7 yaş ve üzeri için Passolig kart ve bilet zorunludur.

Passolig kartı eline ulaşmayan taraftarların maç saatinde 2 saat öncesine kadar tek geçişlik kartlarını stadyum gişelerinden teslim almaları gerekmektedir.

Çocuk tribünü bilet satışları karşılaşma günü stadyum gişesinden satışacaktır. çocuk tribününden indirimli bilet alan taraftarlar biletlerini transfer edemeyecektir.

BOLUSPOR - BALIKESİRSPOR BALTOK maçı bilet fiyatları: