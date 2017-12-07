Haber: Esra Öztürk
Boluspor, TFF 1. Lig’in 15. haftasındaİstanbulspor ile 8 Aralık Cuma günü İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı’nda karşı karşıya gelecek. İstanbulspor resmi internet sitesinden maç biletlerinin fiyatını açıkladı. Yapılan duyuruda maç biletleri ile alakalı şu ifadeler yer aldı:
Ev Sahibi: 11 TL
Misafir Takım: 14.5 TL
Bilet satışları;
– www.passo.com.tr ,
– passo mobil uygulaması ,
– N kolay noktaları ,
– passolig çağrı merkezi ,
– passolig aktif satış noktaları, üzerinden gerçekleştirilecektir.”
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