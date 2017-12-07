Haber: Esra Öztürk

Boluspor, TFF 1. Lig’in 15. haftasındaİstanbulspor ile 8 Aralık Cuma günü İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı’nda karşı karşıya gelecek. İstanbulspor resmi internet sitesinden maç biletlerinin fiyatını açıkladı. Yapılan duyuruda maç biletleri ile alakalı şu ifadeler yer aldı:

Ev Sahibi: 11 TL

Misafir Takım: 14.5 TL

Bilet satışları;

– www.passo.com.tr ,

– passo mobil uygulaması ,

– N kolay noktaları ,

– passolig çağrı merkezi ,

– passolig aktif satış noktaları, üzerinden gerçekleştirilecektir.”