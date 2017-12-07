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07 Aralık 2017 Perşembe
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    • Maç biletleri satışa çıktı

    TFF 1. Lig’in 15. haftasında Boluspor, deplasmanda İstanbulspor ile karşılaşacak. Karşılaşmanın bilet fiyatları İstanbulspor sitesinden açıklandı.

    07 Aralık 2017 Perşembe 13:09
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    Maç biletleri satışa çıktı

    Haber: Esra Öztürk

    Boluspor, TFF 1. Lig’in 15. haftasındaİstanbulspor ile 8 Aralık Cuma günü İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı’nda karşı karşıya gelecek. İstanbulspor resmi internet sitesinden maç biletlerinin fiyatını açıkladı. Yapılan duyuruda maç biletleri ile alakalı şu ifadeler yer aldı:

    Ev Sahibi: 11 TL

    Misafir Takım: 14.5 TL

    Bilet satışları;

    – www.passo.com.tr ,

    – passo mobil uygulaması ,

    – N kolay noktaları ,

    – passolig çağrı merkezi ,

    – passolig aktif satış noktaları, üzerinden gerçekleştirilecektir.”

    Anahtar Kelimeler: TFF, 1., Lig’in, 15., Haftasında

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