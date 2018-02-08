Haber: Semih Baykal

Spor Toto 1. Lig 21. Haftasında evinde Cumartesi günü saat 13:00’da Granmedical Manisaspor ile karşılaşacak olan Boluspor’un maç biletleri satışa çıktı. Boluspor'a ait tribün biletleri maç gününe kadar Boluspor Passolig kartlar ile satın alınabilir. Maç günü tüm passolig kart sahipleri ev sahibi takım ait tribün bloklarından bilet alabilir. Kombine sahipleri tüm kartlara maçlık kombine transferi gerçekleştirebilir. 3. Kategori öğrenci kombinesi sahip taraftalar kombinelerini transfer edemeyecektir. GM Manisaspor Logolu Passolig kart ile sadece misafir takıma ait tribünden bilet satın alınabilir. Gişe çalışma saatleri hafta içi 09.00 saatleri arası hafta sonu 18.00 maç günü karşılaşmanın ilk yarısının sonuna kadardır. 7 yaş ve üzeri için Passolig kart ve bilet zorunludur.

Kapı açılış saatlerine Emniyet Güçleri karar verir. Aksi bir durum olmadığı taktirde maç saatinden 2 saat önce kapılar açılır. Passolig kartı eline ulaşmayan taraftarların maç saatinde 2 saat öncesine kadar tek geçişlik kartlarını stadyum gişelerinden teslim almaları gerekmektedir.

Passolig Kartı çalışmayan taraftalarımız, cep telefonundan PASSO uygulamasını indirip, adımları izleyerek maça giriş yapabilirler. 5. Kategori Çocuk tribünü bilet satışları karşılaşma günü stadyum gişesinden satışa çıkacaktır. çocuk tribününden indirimli bilet alan taraftarlar biletlerini transfer edemeyecektir.

İşte Maç Bilet fiyatları

1.KATEGORİ NUMARALI 50 TL, 2. KATEGORİ KAPALI 10 TL, 3. KATEGORİ MARATON 10 TL, 4. KATEGORİ KALE ARKASI 10 TL, MİSAFİR TRİBÜN 10 TL, 5. KATEGORİ ÇOCUK TRİBÜN 3 TL