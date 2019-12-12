Maç Biletleri Satışta

Haber: N.Halid Altundal

Bolu Atatürk Stadyumu’nda 14 Aralık Cumartesi günü saat 14.00’te oynanacak olan Boluspor-Fatih Karagümrükspor maçının biletleri passo.com.tr internet adresinden ve Bolu Atatürk Stadyumu bilet satış noktasında satışa çıkarıldı. Bolusporlu taraftarlar VİP Tribün dışındaki tüm yerlerden maçı 10 TL karşılığında izleyebilecek. Maçın bilet fiyatları şöyle:

1.Kategori (VİP): 50 TL

2.Kategori (Numaralı): 10 TL

3.Kategori (Maraton): 10 TL

4.Kategori (Çocuk) : 10 TL

5.Kategori (Misafir) :10 TL