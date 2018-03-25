Haber: Semih Baykal

Olayın çıkış noktasının yardımcı antrenörü Boluspor’lu oyunculara seslenmesini Şener’in duymasından kaynaklandığı öğrenildi. Boluspor´un yardımcı antrenörü Osman Bilik, Bolusporlu futbolcu Sefa´ya seslenerek pas yapmalarını ve atak yapmamalarını söyledi. Bunu duyan Fenerbahçeli Şener ile yardımcı antrenör Osman Bilik arasında tartışma yaşandı. Tartışma sonrası ikili birbirinin üzerine yürüdü. Boluspor ve Fenerbahçeli oyuncular ikiliyi ayırmaya çalıştı. Olayı sonlandırmak için araya giren Boluspor Futbol Şube sorumlusu HakkÖztabağ’a Şener’de küfür edince ikili arasında tartışma çıktı. Boluspor Başkanı Necip Çarıkçı sahaya inerek Bolusporlu oyuncu ve yöneticileri soyunma odasına gitmeleri konusunda tartıştı.