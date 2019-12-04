Maç Bolu Atatürk Stadyumu’nda

Haber: Volkan Yılmaz

Türkiye Futbol Federasyonu İl Temsilcisi Cemallettin Metin’in yaptığı açıklamaya göre 8 Aralık Pazar günü saat 14.00’te oynanacak olan BAL ligi 12.hafta maçı olan Göynük Belediyespor-Kırıkkale Büyük Anadolu müsabakası Bolu Atatürk Stadyumu’nda oynanacak. Ligde lider durumda bulunan Kırıkkale Büyük Anadoluspor taraftarlarının Bolu’ya geliş-gidişleri ve maç esnasında yaşanabilecek olayları düşünen İl Spor Güvenlik Kurulu maçın Bolu Atatürk Stadyumu’na alınmasına karar verdi. Maç öncesi temsilcimiz Göynük Belediyespor 11 puanla 12.sırada yer alıyor.