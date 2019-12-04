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Maç Bolu Atatürk Stadyumu’nda

Bölgesel Amatör Lig 6.Grupta ilimizi temsil eden Göynük Belediyespor’un, Kırıkkale Büyük Anadoluspor ile hafta sonunda oynayacağı mücadele Bolu Atatürk Stadyumu’nda gerçekleşecek.

Maç Bolu Atatürk Stadyumu’nda

Haber: Volkan Yılmaz

Türkiye Futbol Federasyonu İl Temsilcisi Cemallettin Metin’in yaptığı açıklamaya göre 8 Aralık Pazar günü saat 14.00’te oynanacak olan BAL ligi 12.hafta maçı olan Göynük Belediyespor-Kırıkkale Büyük Anadolu müsabakası Bolu Atatürk Stadyumu’nda oynanacak. Ligde lider durumda bulunan Kırıkkale Büyük Anadoluspor taraftarlarının Bolu’ya geliş-gidişleri ve maç esnasında yaşanabilecek olayları düşünen İl Spor Güvenlik Kurulu maçın Bolu Atatürk Stadyumu’na alınmasına karar verdi. Maç öncesi temsilcimiz Göynük Belediyespor 11 puanla 12.sırada yer alıyor.

Esra Perçin

Esra Perçin

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