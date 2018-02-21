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21 Şubat 2018 Çarşamba
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    Spor Toto 1. Lig 23. Haftasında Boluspor ile Erzurum Büyükşehir Belediye Erzurumspor tarihlerinde 2.kez karşılaşacaklar.

    21 Şubat 2018 Çarşamba 12:53
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    Maç öncesi notlar
    Haber: Semih Baykal

    Spor Toto 1. Lig 23. Haftasında Boluspor ile Erzurum Büyükşehir Belediye Erzurumspor 22 Şubat Perşembe günü saat 16.00’da Bolu Atatürk Stadyumunda karşı karşıya gelecekler. Boluspor ile BB Erzurumspor tarihlerinde 2.kez karşılaşacaklar. İki takım ilk kez bu sezonun 6.haftasında karşı karşıya geldiler. Elazığ Atatürk Stadyumunda oynanan mücadele Boluspor’un 2-0 üstünlüğü ile sona erdi. Boluspor’un galibiyet gollerini 35.dakikada RydellPoepon ve 45.dakikada İrfan Başaran kaydetti. Boluspor ligin geri kalan 22 haftada 10 galibiyet, 9 mağlubiyet elde etti. 3 mücadele ise eşitlikle sonuçlandı. Kırmızı beyazlılar ligin geri kalan haftalarında 33 puan topladı. Bu maçlarda Boluspor rakip kaleleri 29 kez havalandırırken, kalesinde ise 21 gol gördü. Boluspor ligin 22.haftasında Adana Demirspor’u RydellPoepon(2) ve Melih Okutan’ın golleriyle 3-1 yendi. Rakip Büyükşehir Belediye Erzurumspor ise ligde geri kalan haftalarda 7 galibiyet, 7 mağlubiyet elde etti. 8 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı. Mavi Beyazlılar ligde oynadığı maçlarda 29 puan topladı. Erzurumspor bu maçlarda rakip filelere 26 gol kaydederken, kalesinde ise 25 gol gördü. Büyükşehir Belediye Erzurumspor ligin 22.haftasında Gaziantepspor’u konuk etti.  Erzurum Kazım Karabekir Stadında oynanan mücadeleyi BB Erzurumspor, Erhan Çelenk (2), JasmınScuk, Burhan Eşer, Gökhan Karadeniz’in golleriyle 5-1 yendi.

    BOLUSPOR’UN İÇ SAHA KARNESİ

    Boluspor, içerde oynadığı 10 maçın 5’inden galip gelirken, 3 maçtan mağlup ayrıldı. 2 mücadele ise eşitlikle sonuçlandı. Boluspor sahasında oynadığı 10 maçta 16 gol kaydederken, kalesinde 10 gol gördü. Kırmızı beyazlılar evinde 17 puan topladı. Boluspor evindeki en son mağlubiyeti ligin 19.haftasında Ümraniyespor’a karşı aldı. Bolu’da oynana mücadeleyi Ümraniyespor 73.dakikada İbrahim Akdağ’ın kaydetti golle 1-0 kazandı. Kırmızı beyazlılar evinde en son ligin 21.haftasında GrandmedıcalManisaspor’u konuk etti. Mücadeleyi ev sahibi takım Boluspor Yunus Emre Gültekin, Melih Okutan ve RydellPoepon’un golleriyle 3-0 kazandı.

    Gol silahı Poepon

    Boluspor’un ligde en çok gol atan oyuncusu Hollandalı RydellPopen. Hollandalı forvetBoluspor ile çıktığı maçlarda 10 gol kaydetti. Poepon, Boluspor forması ile 21’i lig maçı 3’ü kupa maçı olmak üzere 24 maçta forma giydi. RydellPopen bu maçların 23’ünde sahaya ilk 11’de çıktı. Popen bu maçlarda toplam 2087 dakika süre aldı. Boluspor’un gol silahı RydellPoepon bu maçlarda 10 gol 4 asistlik performans sergiledi. Melih Okutan, RydellPoepon’den sonra Boluspor’un en çok gol kaydeden oyuncusu. Genç Sağ kanat oyuncusu Melih Boluspor formasıyla 17’si lig, 4’ü kupa maçı olmak üzere 21 maçta görev aldı.  Melih Okutan 21 maçın 15’inde ilk 11’de görev aldı. 1284 dakika süre alan Okutan, 8 gol ve 1 asistle takımına katkıda bulundu.

    ERZURUM DEPLASMANDA GÜLEMİYOR

    Büyükşehir Belediye Erzurumspor deplamanda oynadığı 10 maçın 6’sınından mağlup ayrılırken 3 maç ise eşitlikle sona erdi. Mavi beyazlıların deplasmanda sadece 1 galibiyeti bulunuyor. Erzurumspor deplasmandaki tek galibiyetini ligin 16.haftasında Elazığspor karşısında aldı. Elazığ Atatürk Stadyumunda oynanan mücadeleyi BB Erzurumspor Erhan Çelenk’ın17.dakikada kaydettiği golle 1-0 kazandı. Mavi beyazlılar deplasmanda en son ligin 21.haftasında Samsunspor ile karşılaştı. Samsunda oynanan mücadeleden Erzurumspor 1-0 mağlup ayrıldı.

    BU OYUNCULARA DİKKAT

    Büyükşehir Belediye Erzurumspor’un ligde en çok gol atan oyuncusu Tunuslu Forvet Hamza Younes. Tunuslu forvet, Erzurum forması ile 16’sı lig maçı, 2’si kupa olmak üzere 18 maçta görev aldı. Younes, bu maçların 15’inde sahaya ilk 11’de çıktı. Hamza Younes 18 maçta 1241 dakika görev alırken, 7 gol kaydetti. Erhan Çelenk, Büyükşehir Belediye Erzurumspor’un Hamza Younes’den sonra en golcü ismi. Erhan Çelenk, Erzurum formasıyla 18’i lig maçı, 4’ü kupa olmak üzere 22 maçta görev aldı. Çelenk bu maçların 19’unda sahaya ilk 11’le çıktı. 22 maçta 1761 dakika süre alan Çelek 6 gol 4 asistlik performans sergiledi.

    Anahtar Kelimeler: Spor, Toto, 1., Lig, 23.

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