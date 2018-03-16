Haber: Semih Baykal

Spor Toto 1. Ligin 28. Haftasında Samsunspor ile Boluspor18Pazar günü saat 15.30’da Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumunda karşı karşıya gelecekler. Samsunspor ile Boluspor takımları tarihlerinde 59.kez karşı karşıya gelecek.İki takım en son bu sezonun ilk yarısında Bolu’da karşı karşıya geldiler.Bolu Atatürk Stadyumunda oynanan mücadeleyi Boluspor 1-0 kazandı. Boluspor’a galibiyeti getiren golü 90.dakikada Guido Koçer kaydetti. Boluspor ligin geri kalan 27 haftada 13 galibiyet, 10 mağlubiyet elde etti. 4 mücadele ise eşitlikle sonuçlandı. Kırmızı beyazlılar ligin geri kalan haftalarında 43 puan topladı.Bu maçlarda Boluspor rakip kaleleri 40 kez havalandırırken, kalesinde ise 20 gol gördü. Boluspor ligin 27. haftasında sahasında karşılaştığıÇaykur Rizespor’a 1-0 yenildi. Rizespor’un galibiyet golünü 19.dakikada Samudio kaydetti. Samsunsporligde geri kalan haftalarda 7 galibiyet, 9 mağlubiyet elde etti. 11 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı. Ligde oynadığı maçlarda 32 puan topladı. Samsun takımı bu maçlarda rakip filelere 25 gol kaydederken, kalesinde ise 32 gol gördü. Samsunspor ise 27.haftada Gaziantepspor’a konuk oldu. Gaziantep Stadyumunda oynanan mücadeleyi Gaziantepspor Mustafa Bayram Çakır’ın 83. ve 93.dakikalarda kaydettiği golle 2-1 kazandı. Samsunspor’u tek golünü ise 75.dakikada Samaras kaydetti.

İKİ TAKIM ARASINDAKİ REKABET

Takımlar tarihlerinde 58.kez karşı karşıya geldiler. ki takım arasında oynanan maçların 27’sini Boluspor kazanırken, 21 müsabakayı ise Samsunspor takımı kazandı. 10 mücadele ise eşitlikle sonuçlandı. Oynanan 58 müsabakada toplam 129 gol kaydedildi. Bu gollerin 66’sını Bolusporkaydederken, 63 golü Samsunspor kaydetti.İki takım ilk kez Türkiye 2.Futbol Liginin 1966 – 1967 sezonunda karşı karşıya geldiler. Samsun’da oynanan mücadeleyi Samsunspor 1-0 kazandı. Samsunspor’un galibiyet golünü 71.dakikada Aydın Gündoğdu kaydetti.