Haber: Semih BAYKAL

Boluspor, ligin başlamasına 2 haftadan az bir süre kala hazırlıklarına ara vermeden devam ediyor. Kırmızı beyazlı ekip geçtiğimiz günlerde kamp yapmak için Düzce Topuk Yaylası’na hareket etti. Burada Adana Demirspor ile 3’üncü maçına çıkan Boluspor, olumsuz hava şartları nedeni maçın iptal olmasının ardından günü antrenman ile tamamladı.

Olumsuz hava şartları nedeni ile karşılaşma oynanmayınca yönetim kırmızı düğmeye basarak, Cumartesi günü oynanacak Sakaryaspor karşılaşması için önlemini aldı. Kırmızı beyazlı ekibin yönetimi karşılaşmanın rahatça oynanabilmesi adına maçı Bolu Atatürk Stadyumu’na alırken, saati 18.00 olarak belirledi.