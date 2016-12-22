Karşılaşma sonrasında açıklama yapan Boluspor Teknik Direktörü Fuat Çapa, futbol adına çok fazla şey beklemek haksızlık olurdu diyerek şu ifadelerde bulundu. “Mücadele ön plana çıkacaktı. Takım içerisindeki taktiksel duruş ön plana çıkacaktı. Bunu da iyi bir şekilde gerçekleştirdiğimizi düşünüyorum. Önemli olan her iki takımda da sakatlık olmamasıydı. Bizde herhangi bir şey yok inşallah Beşiktaş’ta da sakatlık yoktur.Cumartesi günü çok önemli bir karşılaşma oynayacağız. Ümit ediyorum tribünler yine bugünkü gibi dolu olur ki bu heyecanı futbolcularımız da iyi bir şekilde yaşasın” “FUTBOL GÜZELLİĞİ YOKTU” Maç sonunda karşılaşmayı değerlendiren Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş ise, “Boluspor’a ligde başarılar diliyorum. Bizim için bu maç saha koşulları itibariyle olumsuz olduğu için hiçbir yoruma açık tarafı yok. Sadece olumsuzluklar vardı. Saha hava koşullarından dolayı oyun şartlarına hazırlıklı değildi” dedi. Karşılaşma saatinin geç olması ile ilgili görüşü sorulan Güneş, kendisinin geçen sene de bu konuyla konuştuğunu belirterek, “ben konuşunca yanlış anlıyorlar. Bugün de maçla ilgili bir yorum yapmadım. Futbol güzelliği yok ve pas yoktu. Şut yoktu, pozisyon yoktu, heyecan yoktu. Karda bir hata olursa gol oluyor. Zaten öyle de oldu. Böyle düşünmüşler, uyacağız” şeklinde konuştu.

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