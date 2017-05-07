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07 Mayıs 2017 Pazar
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    • Maç Yarıda Kaldı

    Bolu’da Şehit Yıldırım Oflaz ve Şehit Ozan Özen anısına düzenlenen 12. Veteranlar Turnuvası’nda Özel Çağsu Hastanesi altıncı maçından da galibiyetle ayrıldı.

    07 Mayıs 2017 Pazar 13:58
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    Maç Yarıda Kaldı

    Haber: Aysun Beykoz

    Pazartesi akşamı oynanan maçta Kale Yapı’yı zorda olsa 4-2 skorla geçmeyi başaran ve galibiyet serisini devam ettiren Özel Çağsu Hastanesi turnuvanın altıncı maçında Öz Yapı ile karşılaştı. Maça istekli başlayan ve oyunu rakip kaleye yıkan Çağsu Erdoğan’ın ardı ardına bulduğu iki golle skoru 2-0 yaptı. Oyundan kopmamak adına ataklarını sıklaştıran Öz Yapı bir gol bularak farkı bire düşürdü. Golden sonra daha disiplinli ve organize ataklar geliştiren Çağsu Erol ile bir gol daha buldu ve skor 3-1 oldu. Bu gol aynı zamanda ilk yarının da skoru oldu ve Çağsu devreye avantajlı bir skorla girdi.

    İkinci devreye de aynı disiplin ve istekle çıkan turnuvanın güçlü ekibi Özel Çağsu Hastanesi devrenin hemen başında Erol ile bir gol daha buldu ve skor 4-1 oldu. Maçın sertleşmesiyle birlikte oyun sıkça dursa da Özel Çağsu Hastanesi oyundan kopmayarak ataklarını geliştirdi. 48. Dakikada Bahadır’ın golü faul gerekçesiyle iptal edilse de pozisyonun hemen ardından gelişen atakta Erdoğan muhteşem bir kafa golüne imza attı ve skoru tayin etti. Öz Yapı maçın bitmesine dakikalar kala hakemin verdiği kararlara itiraz ederek maçtan çekilse de skor 5-1 olarak tayin edildi ve Özel Çapsu Hastanesi turnuvanın altıncı maçından da galibiyetle ayrıldı.

    Anahtar Kelimeler: Bolu’da, Şehit, Yıldırım, Oflaz, Şehit

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