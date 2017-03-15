Haber; Ceylan BEYKOZ

Aksu Giresunspor Tesisleri'nde yapılan idman öncesi Teknik Direktör Yücel İldiz, futbolcularıyla kısa bir toplantı gerçekleştirdi. Yağmur altında yapılan idmanda taktik, kondisyon ve kısa paslar çalışıldı. İdman öncesi gazetecilere açıklamalarda buluna yeşil-beyazlı ekibin Tecrübeli Teknik Direktörü Yücel İldiz, Boluspor maçının çok önemli bir müsabaka olduğuna dikkat çekti. İldiz, “Boluspor maçı çok önemli bir müsabaka, onlar da sezona iddialı olmak için başladılar. Önemli bir ekip zaman zaman son derece sürpriz neticeler alıyorlar. Biz de puanın ne kadar önemli olduğu bu hafta berabere kalmamıza rağmen üçüncülüğe yüklememizden belli. Biz de hiç kaybetmeye tahammülümüz yok her maçı final olarak görüyoruz. Zevkli ve kaliteli bir müsabaka olacağını düşünüyoruz. Şehrimize iyi bir neticeyle dönme adına çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam ediyor, inşallah iyi bir neticeyle döneriz” dedi.