Haber: N.Halid Altundal

Fazlı Tan, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, bu karşılaşmanın kendileri için önemli olduğunu dile getirdi. Oyuncularını aldıkları galibiyetten dolayı tebrik eden Tan, şöyle konuştu: "Çok büyük enerji, istek ve arzu ortaya koyduk. Bu maçı kazanmayı hak ettik. Bizim için önemli iki eşik vardı. Birincisi bu sezon üst üste iki maç kazanamamıştık. Bunu başardık, önemliydi. İkincisi, 17 puanımız vardı ve puanımızı 20'ye çıkardık. Üst gruba yaklaşmak istiyorduk, oradan kopmak istemiyorduk. Bu sonuçla üst gruba da yaklaştık, tutunduk. Rakip, maça bize göre daha iyi başladı. Erken dakikalarda bir gol bulduk. Sonrasında bir gol bularak farkı artırdık. İkinci yarı agresif bir savunma yaptık. Rakip takım kalemizde çok pozisyon üretemedi. 60'ıncı dakikada kırmızı kart gördük. Sonrasında biraz endişelerimiz vardı fakat takım buna artı enerji verdi, ayakta durdu. Samsunspor gibi bir takıma karşı 10 kişi oynadık. Üçüncü golü bulduk ve hiç gol yemeden maçı bitirdik."