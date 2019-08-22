Maçı Kim Yönetecek?

Haber: C.Kutay Aykan

Keleş’in yardımcılıklarını Selahattin Altay ve Cemil Tunç yapacak. Maçın 4.hakemi ise Alpaslan Şen olacak. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre 2. haftada görev alacak hakemler şunlar:

23 Ağustos Cuma

20.00 Boluspor-Adana Demirspor: Ramazan Keleş

24 Ağustos Cumartesi

16.30 Keçiörengücü-Osmanlıspor: Hakan Ceylan

21.45 Balıkesirspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Burak Şeker

21.45 Altınordu-Fatih Karagümrük: Turgut Doman

25 Ağustos Pazar

17.00 Ümraniyespor-Giresunspor: Direnç Tonusluoğlu

19.15 Menemenspor-Hatayspor: Caner Ak

21.45 Bursaspor-Akhisarspor: Sarper Barış Saka

21.45 Adanaspor-Eskişehirspor: Alper Çetin

26 Ağustos Pazartesi

20.00 İstanbulspor-Altay: Özgüç Türkalp