Maçı Kim Yönetecek?

Haber: C.Kutay Aykan
Keleş’in yardımcılıklarını Selahattin Altay ve Cemil Tunç yapacak. Maçın 4.hakemi ise Alpaslan Şen olacak. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre 2. haftada görev alacak hakemler şunlar:
23 Ağustos Cuma
20.00 Boluspor-Adana Demirspor: Ramazan Keleş
24 Ağustos Cumartesi
16.30 Keçiörengücü-Osmanlıspor: Hakan Ceylan
21.45 Balıkesirspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Burak Şeker
21.45 Altınordu-Fatih Karagümrük: Turgut Doman
25 Ağustos Pazar
17.00 Ümraniyespor-Giresunspor: Direnç Tonusluoğlu
19.15 Menemenspor-Hatayspor: Caner Ak
21.45 Bursaspor-Akhisarspor: Sarper Barış Saka
21.45 Adanaspor-Eskişehirspor: Alper Çetin
26 Ağustos Pazartesi
20.00 İstanbulspor-Altay: Özgüç Türkalp