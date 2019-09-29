Maçın Ardından İstanbul Cephesi

Haber: Erdal Tanrıverdi

İstanbulspor Teknik Direktörü Tamer Avcı ise, “Son lig maçı olan Balıkesir maçı 2-0’dan geri dönüş yaptık. Kupa maçı 2-0’dan geri dönüş yaptık. Takımımız belli bir şeyleri göstermeye başlamıştı. Bugün burada da iyi hazırlık yaptığımızı gösterdik. Oyuna iyi başladık. Golü de erken bulunca iyi oynamaya başladık. Top bizde kaldı. Daha sonra bir penaltı verdik. Rakibimiz penaltıyı kullanamadı. Bu sefer skora tutunup devreyi bitirdik. İkinci yarı yine iyi oynamaya başladık. Bu sefer ikinci golü bulduk. 3’ü de bulabilirdik. 4’ü de bulabilirdik ama atamadık. Bunlar tabii ki tehlike işaretleri. Son saniyelerde de golü yedik. 2-1 kazandık. Çok mutluyuz. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Boluspor’un da diğer maçlarda başarılı olmasını diliyorum. İstanbulspor bundan sonra üst tarafı kovalayan bir takım olacak” ifadelerini kullandı.