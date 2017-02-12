Haber: Erdal Tanrıverdi

Özbalta sözlerine şöyle devam etti; ‘’Oyuncularımı kutluyorum. Güzel bir mücadele örneği gösterdiler. Oyun disiplininden kopmadılar. Bunun böyle devam etmesini istiyoruz. Biz belki burada puanı kaybettik fakat başka yerde telafi edebiliriz. Bizim öyle gücümüz var.’’ Öte yandan karşılaşmanın ardından bir grup Mersin İdmanyurdu taraftarları, bazı kulüp yöneticileri protesto edince kısa bir gerginlik yaşandı. Araya giren çevik kuvvet ekipleri olayı yatıştırdı