Haber: Aysun Beykoz

Bilet satışları; Bolu Atatürk Stadyumu'nda bulunan PASSOLİG gişesi ve www.passo.com.tr'de yapılıyor.

Bilet Satış Logo Kısıtı

Ev Sahibi takım biletleri Ümraniyespor logolu kartlar hariç, diğer tüm Passolig kartlar ile satın alınabilir. Ümraniyespor logolu kartlar sadece rakip tribünden bilet alabilirler.

Bilet Kombine Transfer Kısıtı

Kombine ve bilet transfer logo kısıtları bilet satış logo kısıtları ile aynıdır.

Özel Bilgiler

Çocuk Tribünü olan Kapalı D Blok biletleri 2004 ve üzeri doğumlulara sadece Stadyum Gişesinden kimlik kontrolü ile satılıyor.