Haber: Erdal Tanrıverdi
TFF 1. Lig'in 18. hafta maçında pazar günü (22 Ocak 2017) saat 16.00´da Yeni 4 Eylül Stadı'nda oynanacak olan Sivasspor-Boluspor maçının e-bilet satışı sürüyor.
Bilet Satış Yerleri Şöyle:
İnternette: www.passo.com.tr
Boluspor Passolig Noktası
Sivasspor Store: Adres: Kongre Müzesi bahçesi - Saat: 10.30 ile 19.00 (Maç günü bilet ve Passo Lig Kart satışı yapılmayacak.)
Stadyum: Adres: Yeni 4 Eylül Stadyumu güney tribünü önünde bulunan Passo Lig gişeleri
Satış Günleri: Cumartesi ve maç günü 09.00 ile 18.00 saatleri arasında
Passolig Kartı bulunmayan taraftarlar da maç gününe kadar Sivasspor Store'dan kartlarını anından alabilecek.
Sivasspor - Boluspor maçının bilet fiyatları şöyle:
VIP Alt Tribün: 20 TL
Maraton Alt Tribün: 15 TL
Osman Seçilmiş Kale Arkası Alt Tribünü: 5 TL
Misafir Takım (Boluspor): 10 TL
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