Haber: Esra Öztürk

Ligin 17. Haftasında 24 Aralık Pazar günü saat 15.30’da Denizli Atatürk Stadyumunda oynanacak olan Denizlispor – Boluspor maçının bilet fiyatlarını Denizlispor Kulübü http://www.denizlispor.org.tradresinden duyurdu. Resmi siteden yayınlanan bilgiye göre Denizli Atatürk Stadyumun’da oynanacak mücadelede Boluspor taraftarına ayrılan Misafir Takım Tribün kısmı 10 TL olarak açıklandı. Passolig Kart satış işlemleri ve Boluspor karşılaşması biletleme işlemleri www.passo.com.tr internet adresi üzerinden veya Denizli Atatürk Stadyumu önündeki gişelerden alabilirsiniz. açıklamada maç biletleri şu şekilde;

Gold ve VIP Tribün : 60 TL

Kapalı B Üst ve D Üst : 20 TL

Kapalı A Alt ve E Üst : 10 TL

Maraton : 10 TL

Kale Arkası : 10 TL

Misafir : 10 TL

Biletlerinizi Passo.com.tr üzerinden ve Denizli Atatürk Stadyumu önündeki gişelerden alabilirsiniz.

Maç günü oluşan yoğunluk sebebiyle taraftarlarımızın biletlerini maç gününden önce almasını rica ediyoruz.

Maç günü gişelerimizde Passolig kart çıkartma işlemleri yapılmamaktadır. Gişelerimizden Passolig kartı almak isteyen taraftarlarımızın maç gününden önce işlemlerini gerçekleştirmesi gerekmektedir.

Denizli Atatürk Stadyumu önündeki Passolig gişeleri 08.00-18.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.