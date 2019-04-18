Maçın biletleri satışa çıktı

Haber: Gökhan Akosy

Boluspor’un Spor Toto 1. Lig 30. Haftasında, 21Mart Pazar günü saat 14.00'de oynayacağı Gazişehir Gaziantep FK maçının biletleri satışa çıktı. Boluspor – Gazişehir Gaziantep FK maçı bilet fiyatları;

1.Kategori: 50 TL

2.Kategori: 10 TL

3.Kategori: 10 TL

4. Kategori: 10 TL

Misafir:10 TL

Boluspor biletleri, Gazişehir Gaziantep FK logolu Passolig Kartlar hariç, diğer tüm Passolig Kartlar ile satın alınabilir.

Kişi Başı 5 bilet sınırı vardır.

7 yaş ve üzeri için Passolig kart ve bilet zorunludur. 7 yaş altı çocuklar ebeveynleri ile karşılaşmaya giriş yapabilirler.

Gişe çalışma saatleri hafta içi 09:00-18:00, hafta sonu 09:00-18:00 saatleri arasındadır. Maç Günü gişeler karşılaşmanın ilk yarısının sonuna kadar açık kalacaktır.

Kapı açılış saatlerine Emniyet Güçleri karar verir. Aksi bir durum olmadığı taktirde maç saatinden 2 saat önce kapılar açılır.

Passolig kartı eline ulaşmayan taraftarların maç saatinden 2 saat öncesine kadar tek geçişlik kartlarını stadyum gişelerinden teslim almaları gerekmektedir. Passo Mobil uygulamasını akıllı telefonlarına yükleyen taraftarlar akıllı telefonlarını kullanarak karşılaşmaya tek geçişlik kart almadan giriş yapabilirler.​

Maç günü stadyum gişelerinden Passolig Kart teslimatı ve satışı yapılmamaktadır.

Biletlerinizi www.passo.com.tr haricinde N’Kolay satış noktaları ve 0850 7243344 no’lu çağrı merkezi üzerinden de satın alabilirsiniz.