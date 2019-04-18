Maçın biletleri satışa çıktı

Haber: Gökhan Akosy
Boluspor’un Spor Toto 1. Lig 30. Haftasında, 21Mart Pazar günü saat 14.00'de oynayacağı Gazişehir Gaziantep FK maçının biletleri satışa çıktı. Boluspor – Gazişehir Gaziantep FK maçı bilet fiyatları;
1.Kategori: 50 TL
2.Kategori: 10 TL
3.Kategori: 10 TL
4. Kategori: 10 TL
Misafir:10 TL
Boluspor biletleri, Gazişehir Gaziantep FK logolu Passolig Kartlar hariç, diğer tüm Passolig Kartlar ile satın alınabilir.
Kişi Başı 5 bilet sınırı vardır.
7 yaş ve üzeri için Passolig kart ve bilet zorunludur. 7 yaş altı çocuklar ebeveynleri ile karşılaşmaya giriş yapabilirler.
Gişe çalışma saatleri hafta içi 09:00-18:00, hafta sonu 09:00-18:00 saatleri arasındadır. Maç Günü gişeler karşılaşmanın ilk yarısının sonuna kadar açık kalacaktır.
Kapı açılış saatlerine Emniyet Güçleri karar verir. Aksi bir durum olmadığı taktirde maç saatinden 2 saat önce kapılar açılır.
Passolig kartı eline ulaşmayan taraftarların maç saatinden 2 saat öncesine kadar tek geçişlik kartlarını stadyum gişelerinden teslim almaları gerekmektedir. Passo Mobil uygulamasını akıllı telefonlarına yükleyen taraftarlar akıllı telefonlarını kullanarak karşılaşmaya tek geçişlik kart almadan giriş yapabilirler.
Maç günü stadyum gişelerinden Passolig Kart teslimatı ve satışı yapılmamaktadır.
Biletlerinizi www.passo.com.tr haricinde N’Kolay satış noktaları ve 0850 7243344 no’lu çağrı merkezi üzerinden de satın alabilirsiniz.