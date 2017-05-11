Haber: Ceylan Beykoz

2 takım için de oldukça büyük bir önem taşıyan karşılaşmanın biletleri satışa sunulurken, taraftarlar da bu maçın önemini bildikleri için bu zorlu karşılaşmada takımlarını yalnız bırakmak istemiyorlar. Ayrıca Malatya İnönü Stadyumunda oynanacak son karşılaşma olan Boluspor müsabakasının ardından, tarihi stat kapılarını kapatacak, taraftarların biletlere yoğun ilgi göstermesinin bir nedeni de, bu stattaki oynanacak olan son maça tanıklık etmek. Henüz biletler satışa çıkalı 48 saat bile olmadan, tribünlerde yer alan koltukların büyük bir bölümü satılmış durumda.

Dört Bölümün Biletleri Tükendi

20, 10 ve 5 Türk Lirası gibi fiyatlardan satışa sunulan biletlere gösterilen ilgi yönetimin yüzünü güldürürken, biletlerin birkaç gün içerisinde tükenmesi bekleniyor. Hatta şu ana kadar Kapalı, Maraton, Açık A ve Açık B tribünlerinin biletleri tamamen satılmış durumda.