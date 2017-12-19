Haber: Gönül Olutürk

Karaçayır Spor Salonu’nda oynanan maçın ilk hücumunda Fen Lisesi 2-0 öne geçti. 1.dakika sonra eşitliği bulan Canip Baysal aynı dakika içinde 4-2 öne geçti. 4.dakika 4-4 beraberlikle geçildi. 6.dakikayı 8-6 önde geçen Canip Baysal oldu. 8.dakikada ise bu kez Fen Lisesi 10-8 üstünlüğü yakaladı. Periyodun bitimine 10 saniye kala gelen 3 sayılık basketle Canip Baysal ilk çeyreği 13-12 önde tamamladı. 2.periyodun 3.dakikası 15-14, 5.dakikası ise 19-18 Canip Baysal üstünlüğü ile geride kaldı. 7.dakikada Fen Lisesi 21-19 öne geçti. Son 45 saniyeye 21-21 eşitlikle girilse de ilk yarıyı Canip Baysal 25-21 önde kapattı. 3.çeyreğin 2.dakikasında 29-23 Canip Baysal üstünlüğü vardı. 5.dakika 29-27 Canip Baysal üstünlüğü ile geçilirken, 7.dakikada 29-29 eşitlik oluştu. Periyodun son dakikasına 33-31 Canip Baysal üstünlüğü ile girildi. 3.periyot nefesleri kesen mücadelenin ardından 36-35 Canip Baysal üstünlüğü ile kapandı. Son çeyreğin 3.dakikasında 1 sayılık fark sürdü: 38-37. 1 dakika sonra Fen Lisesi uzun bir süre sonra yeniden öne geçmeyi başardı: 39-38. 5.dakika 44-40 Fen Lisesi üstünlüğü ile geçildi. Canip Baysal Baysal 6.dakikada 45-45 eşitliği yakaladı. Son bölümü daha iyi oynayan Canip Baysal 7.dakikayı 49-45 üstünlükle geçti. Son 2 dakikaya 51-48 Canip Baysal üstünlüğü ile girildi. Son bölümde özellikle serbest atışları kaçıran Fen Lisesi maça ortak olma şansını kaçırdı. Zorlu maçı Canip Baysal Anadolu Lisesi 59-51 kazanarak turnuvaya iyi başlayan takımlardan oldu.