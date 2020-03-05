Maçın Gelirleri Mehmetçik’e

Haber: Erdal Tanrıverdi

Keçiörengücü, Boluspor maçının tribün gelirlerini Mehmetçik için bağışlayacağını açıkladı. Keçiörengücü Başkanı Sedat Tahiroğlu, basın toplantısında yaptığı konuşmada, Suriye'nin İdlib bölgesinde şehit düşen askerlerimiz için Allah'tan rahmet diledi. Tahiroğlu, "Basın davetini 15 gün önce yapmayı planlamıştık. Maalesef şehitlerimiz oldu. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı diliyoruz. Bugün de şehit vermişiz. Ülkece çok üzülüyoruz. Biz de bunun için Keçiörengücü Spor Kulübü olarak bir karar aldık. Teknik heyetimiz, futbolcularımız, yönetimimiz ile birlikte hafta sonunda oynayacağımız Boluspor maçının bilet geliri ile birlikte toplayacağımız yaklaşık 400 bin TL'yi, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı'na bağışlayacağız. Naçizane yapabildiğimiz bunlar. Bundan sonrası için de elimizden geldiğince bazı şeyler yapabiliriz. Keşke bu olaylar yaşanmasa, keşke hiç şehit vermesek. Tekrardan Allah hepsine rahmet eylesin" dedi.