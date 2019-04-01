Maçın Hakemi Altay

Haber: Esra Öztürk
Altay’ın yardımcılıklarını GÖKMEN OLGAÇ(1. Yardımcı Hakem) ve HABİP TİRYAKİ(2. Yardımcı Hakem), 4.hakemliği ise OĞUZHAN UĞURLU(Dördüncü Hakem) yapacak. Ligde haftanın hakemleri şöyle:
2 Nisan Salı
16.00 Kardemir Karabükspor-Adanaspor: Turgut Doman
16.00 Atınordu-Osmanlıspor: Bülent Birincioğlu
19.00 İstanbulspor-Eskişehirspor: Hakan Ceylan
19.00 Gençlerbirliği-Boluspor: Çağdaş Altay
3 Nisan Çarşamba
16.00 Balıkesirspor Baltok-Giresunspor: Ümit Öztürk
16.00 Gazişehir Gaziantep-Afjet Afyonspor: Alper Çetin
16.00 Hatayspor-Birevim Elazığspor: Kadir Sağlam
19.00 Abalı Denizlispor-Altay: Sarper Barış Saka