Maçın Hakemi Altay

Haber: Esra Öztürk

Altay’ın yardımcılıklarını GÖKMEN OLGAÇ(1. Yardımcı Hakem) ve HABİP TİRYAKİ(2. Yardımcı Hakem), 4.hakemliği ise OĞUZHAN UĞURLU(Dördüncü Hakem) yapacak. Ligde haftanın hakemleri şöyle:

2 Nisan Salı

16.00 Kardemir Karabükspor-Adanaspor: Turgut Doman

16.00 Atınordu-Osmanlıspor: Bülent Birincioğlu

19.00 İstanbulspor-Eskişehirspor: Hakan Ceylan

19.00 Gençlerbirliği-Boluspor: Çağdaş Altay

3 Nisan Çarşamba

16.00 Balıkesirspor Baltok-Giresunspor: Ümit Öztürk

16.00 Gazişehir Gaziantep-Afjet Afyonspor: Alper Çetin

16.00 Hatayspor-Birevim Elazığspor: Kadir Sağlam

19.00 Abalı Denizlispor-Altay: Sarper Barış Saka