Maçın hakemi Aydın oldu

Haber: Erdal Tanrıverdi

Ankaraspor- Beypiliç Boluspor maçında Cihan Aydın’ın yardımcılıklarını Furkan Ürün ve Cemal Tunç yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Oğuzhan Çakır olacak.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, 27. haftada oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemler şunlar:

19 Mart Cuma:

19.00 Altay-Menemenspor: Çağdaş Altay

20 Mart Cumartesi:

13.30 Bereket Sigorta Ümraniyespor-Aydeniz Et Balıkesirspor: Kadir Sağlam

13.30 İstanbulspor-Altınordu: Özgür Yankaya

16.00 Eskişehirspor-Adana Demirspor: Burak Pakkan

19.00 Yılport Samsunspor-GZT Giresunspor: Ümit Öztürk

21 Mart Pazar:

13.30 Royal Hastanesi Bandırmaspor-Tuzlaspor: Direnç Tonusluoğlu

16.00 Akhisarspor-Ankara Keçiörengücü: Emre Malok

16.00 Ankaraspor-Beypiliç Boluspor: Cihan Aydın

19.00 Adanaspor-Bursaspor: Emre Kargın

Güncelleme Tarihi: 18 Mart 2021, 13:00