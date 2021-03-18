Maçın hakemi Aydın oldu

Haber: Erdal Tanrıverdi
Ankaraspor- Beypiliç Boluspor maçında Cihan Aydın’ın yardımcılıklarını Furkan Ürün ve Cemal Tunç yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Oğuzhan Çakır olacak.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, 27. haftada oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemler şunlar:
19 Mart Cuma:
19.00 Altay-Menemenspor: Çağdaş Altay
20 Mart Cumartesi:
13.30 Bereket Sigorta Ümraniyespor-Aydeniz Et Balıkesirspor: Kadir Sağlam
13.30 İstanbulspor-Altınordu: Özgür Yankaya
16.00 Eskişehirspor-Adana Demirspor: Burak Pakkan
19.00 Yılport Samsunspor-GZT Giresunspor: Ümit Öztürk
21 Mart Pazar:
13.30 Royal Hastanesi Bandırmaspor-Tuzlaspor: Direnç Tonusluoğlu
16.00 Akhisarspor-Ankara Keçiörengücü: Emre Malok
16.00 Ankaraspor-Beypiliç Boluspor: Cihan Aydın
19.00 Adanaspor-Bursaspor: Emre KargınGüncelleme Tarihi: 18 Mart 2021, 13:00