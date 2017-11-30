Haber: Semih BAYKAL

Boluspor, TFF 1. Lig 14. Hafta karşılamasında Bolu Atatürk Stadyumu’nda Adanaspor’u konuk edecek. Ligin ilk yarısının bitimine kısa bir süre kala play – off potasını yakından ilgilendiren karşılaşma Bein Sports Max 1 kanalından saat 13.00’te canlı yayınlanacak. Boluspor bu karşılaşmadan 3 puan ile ayrılmayı başarırsa ligin üst sıralarını karıştıracak.

Heyecanla beklenen maçın hakemi ise belli oldu. Pazar günü saat 13.00’te oynanacak karşılaşmanın düdüğü Kutluhan Bilgiç’e emanet. Bilgiç’in yardımcılık görevini ise Arkın Akgöl, Ömer Tevfik Özkoç, Mert Güzenge üstlenecek.