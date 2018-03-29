31 Mart Cumartesi günü saat 15.00’da Bolu Atatürk Stadyumunda oynanacak Boluspor – Gaziantepspor maçını yönetecek hakemler belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre Boluspor – Gaziantepspor maçını Caner Ak yönetecek. Ak’ın yardımcılığını ise Cemal Alpay (1. Yardımcı Hakem), Gökhan Barcın (2. Yardımcı Hakem) yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Gürel Uzuner olduğu açıklandı. 1.Ligin 29. haftasındaki maçlarda düdük çalacak hakemler şu şekilde;

31 Mart Cumartesi:

13.00 Ümraniyespor-BB. Erzurumspor: Kutluhan Bilgiç

15.00 AÇ Giresunspor-Altınordu: Tugay Kaan Numanoğlu

15.00 Boluspor-Gaziantepspor: Caner Ak

1 Nisan Pazar:

13.00 Tetiş Yapı Elazığspor-G. Manisaspor: Kadir Sağlam

15.30 İstanbulspor-Çaykur Rizespor: Mustafa Öğretmenoğlu

18.00 Denizlispor-MKE Ankaragücü: Serkan Çınar

18.00 Eskişehirspor-BalıkesirsporBaltok: Erkan Özdamar

2 Nisan Pazartesi:

18.00 Adanaspor-Samsunspor: Alper Ulusoy

18.00 Gazişehir Gaziantep-A. Demirspor: Süleyman Abay