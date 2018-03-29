31 Mart Cumartesi günü saat 15.00’da Bolu Atatürk Stadyumunda oynanacak Boluspor – Gaziantepspor maçını yönetecek hakemler belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre Boluspor – Gaziantepspor maçını Caner Ak yönetecek. Ak’ın yardımcılığını ise Cemal Alpay (1. Yardımcı Hakem), Gökhan Barcın (2. Yardımcı Hakem) yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Gürel Uzuner olduğu açıklandı. 1.Ligin 29. haftasındaki maçlarda düdük çalacak hakemler şu şekilde;
31 Mart Cumartesi:
13.00 Ümraniyespor-BB. Erzurumspor: Kutluhan Bilgiç
15.00 AÇ Giresunspor-Altınordu: Tugay Kaan Numanoğlu
15.00 Boluspor-Gaziantepspor: Caner Ak
1 Nisan Pazar:
13.00 Tetiş Yapı Elazığspor-G. Manisaspor: Kadir Sağlam
15.30 İstanbulspor-Çaykur Rizespor: Mustafa Öğretmenoğlu
18.00 Denizlispor-MKE Ankaragücü: Serkan Çınar
18.00 Eskişehirspor-BalıkesirsporBaltok: Erkan Özdamar
2 Nisan Pazartesi:
18.00 Adanaspor-Samsunspor: Alper Ulusoy
18.00 Gazişehir Gaziantep-A. Demirspor: Süleyman Abay
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