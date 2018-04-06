8 Nisan Pazar günü saat 13.00’da Bolu Atatürk Stadyumunda oynanacak Boluspor – Tetiş Yapı Elazığspormaçını yönetecek hakemler belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre Boluspor – Tetiş Yapı Elazığspor maçını Zorbay Küçük yönetecek. Küçük’ünyardımcılığını ise Gökhan Memişoğlu (1. Yardımcı Hakem), Gökmen Baltacı (2. Yardımcı Hakem) yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Ramazan Keleş olduğu açıklandı. 1.Ligin 30. haftasındaki maçlarda düdük çalacak hakemler şu şekilde;
7 Nisan Cumartesi
13.00 Gaziantepspor-Adanaspor: Özgüç Türkalp
13.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Gazişehir Gaziantep: Sarper Barış Saka
15.00 Adana Demirspor-GrandmedicalManisaspor: Emre Malok
15.00 MKE Ankaragücü-Akın Çorap Giresunspor: Volkan Bayarslan
8 Nisan Pazar
13.00 Çaykur Rizespor-Eskişehirspor: Özgür Yankaya
13.00 Boluspor-Tetiş Yapı Elazığspor: Zorbay Küçük
15.30 Samsunspor-İstanbulspor: Kutluhan Bilgiç
18.00 Altınordu-Ümraniyespor: Suat Arslanboğa
9 Nisan Pazartesi
18.00 BalıkesirsporBaltok-Denizlispor: Bülent Birincioğlu
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