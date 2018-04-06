Haber: Semih Baykal

8 Nisan Pazar günü saat 13.00’da Bolu Atatürk Stadyumunda oynanacak Boluspor – Tetiş Yapı Elazığspormaçını yönetecek hakemler belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre Boluspor – Tetiş Yapı Elazığspor maçını Zorbay Küçük yönetecek. Küçük’ünyardımcılığını ise Gökhan Memişoğlu (1. Yardımcı Hakem), Gökmen Baltacı (2. Yardımcı Hakem) yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Ramazan Keleş olduğu açıklandı. 1.Ligin 30. haftasındaki maçlarda düdük çalacak hakemler şu şekilde;

7 Nisan Cumartesi

13.00 Gaziantepspor-Adanaspor: Özgüç Türkalp

13.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Gazişehir Gaziantep: Sarper Barış Saka

15.00 Adana Demirspor-GrandmedicalManisaspor: Emre Malok

15.00 MKE Ankaragücü-Akın Çorap Giresunspor: Volkan Bayarslan

8 Nisan Pazar

13.00 Çaykur Rizespor-Eskişehirspor: Özgür Yankaya

13.00 Boluspor-Tetiş Yapı Elazığspor: Zorbay Küçük

15.30 Samsunspor-İstanbulspor: Kutluhan Bilgiç

18.00 Altınordu-Ümraniyespor: Suat Arslanboğa

9 Nisan Pazartesi

18.00 BalıkesirsporBaltok-Denizlispor: Bülent Birincioğlu