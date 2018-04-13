16 Nisan Pazartesi günü saat 18.00’da Adana 5 Ocak Fatih Terim Stadyumunda oynanacak Adanaspor - Boluspor maçını yönetecek hakemler belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre Adanaspor - Boluspor maçını Hakan Ceylan yönetecek. Ceylan’ın yardımcılığını ise Serkan Gençerler (1. Yardımcı Hakem), Utku Tunavelioğlu (2. Yardımcı Hakem) yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Yiğit Arslan olduğu açıklandı. 1.Ligin 31. haftasındaki maçlarda düdük çalacak hakemler şu şekilde;
14 Nisan Cumartesi
13.00 Denizlispor- Çaykur Rizespor: Suat Arslanboğa
15.00 Ümraniyespor- MKE Ankaragücü: Barış Şimşek
15.00 Gazişehir Gaziantep- Altınordu: Bülent Birincioğlu
15 Nisan Pazar
13.00 Tetiş Yapı Elazığspor- Adana Demirspor: Onur Karabaş
13.00 Eskişehirspor- Samsunspor: Yaşar Kemal Uğurlu
15.30 GrandmedicalManisaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Erkan Özdamar
18.00 Akın Çorap Giresunspor- BalıkesirsporBaltok: Zorbay Küçük
16 Nisan Pazartesi
18.00 Adanaspor- Boluspor: Hakan Ceylan
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