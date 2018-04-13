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13 Nisan 2018 Cuma
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    • Maçın Hakemi belli oldu

    Spor Toto 1.Ligin 31. Haftasında maçı yönetecek hakemler belli oldu. 16 Nisan Pazartesi günü saat 18.00’da Adanaspor ile karşılaşacak olan Boluspor’un maçını Hakan Ceylan yönetecek.

    13 Nisan 2018 Cuma 12:40
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    Maçın Hakemi belli oldu

    Haber: Semih Baykal

    16 Nisan Pazartesi günü saat 18.00’da Adana 5 Ocak Fatih Terim Stadyumunda oynanacak Adanaspor - Boluspor maçını yönetecek hakemler belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre Adanaspor - Boluspor maçını Hakan Ceylan yönetecek. Ceylan’ın yardımcılığını ise Serkan Gençerler (1. Yardımcı Hakem), Utku Tunavelioğlu (2. Yardımcı Hakem) yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Yiğit Arslan olduğu açıklandı. 1.Ligin 31. haftasındaki maçlarda düdük çalacak hakemler şu şekilde;

    14 Nisan Cumartesi

    13.00 Denizlispor- Çaykur Rizespor: Suat Arslanboğa

    15.00 Ümraniyespor- MKE Ankaragücü: Barış Şimşek

    15.00 Gazişehir Gaziantep- Altınordu: Bülent Birincioğlu

    15 Nisan Pazar

    13.00 Tetiş Yapı Elazığspor- Adana Demirspor: Onur Karabaş

    13.00 Eskişehirspor- Samsunspor: Yaşar Kemal Uğurlu

    15.30 GrandmedicalManisaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Erkan  Özdamar

    18.00 Akın Çorap Giresunspor- BalıkesirsporBaltok: Zorbay Küçük

    16 Nisan Pazartesi

    18.00 Adanaspor- Boluspor: Hakan Ceylan

    Anahtar Kelimeler: Spor, Toto, 1.Ligin, 31., Haftasında

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