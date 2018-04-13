Haber: Semih Baykal

16 Nisan Pazartesi günü saat 18.00’da Adana 5 Ocak Fatih Terim Stadyumunda oynanacak Adanaspor - Boluspor maçını yönetecek hakemler belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre Adanaspor - Boluspor maçını Hakan Ceylan yönetecek. Ceylan’ın yardımcılığını ise Serkan Gençerler (1. Yardımcı Hakem), Utku Tunavelioğlu (2. Yardımcı Hakem) yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Yiğit Arslan olduğu açıklandı. 1.Ligin 31. haftasındaki maçlarda düdük çalacak hakemler şu şekilde;

14 Nisan Cumartesi

13.00 Denizlispor- Çaykur Rizespor: Suat Arslanboğa

15.00 Ümraniyespor- MKE Ankaragücü: Barış Şimşek

15.00 Gazişehir Gaziantep- Altınordu: Bülent Birincioğlu

15 Nisan Pazar

13.00 Tetiş Yapı Elazığspor- Adana Demirspor: Onur Karabaş

13.00 Eskişehirspor- Samsunspor: Yaşar Kemal Uğurlu

15.30 GrandmedicalManisaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Erkan Özdamar

18.00 Akın Çorap Giresunspor- BalıkesirsporBaltok: Zorbay Küçük

16 Nisan Pazartesi

18.00 Adanaspor- Boluspor: Hakan Ceylan