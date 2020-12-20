Maçın Hakemi Emre Malok

Haber:N.Halid Altundal

Malok’un yardımcılıklarını Kemal Elmas ve Murat Altan yapacak. Maçın 4.hakemi ise Ozan Bileyci olacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 15. hafta maçlarında düdük çalacak hakemler şunlar:

19 Aralık Cumartesi:

13.30 Ankara Keçiörengücü-Aydeniz Et Balıkesirspor: Hakan Ceylan

13.30 Royal Hastanesi Bandırmaspor-Ankaraspor: Murat Erdoğan

16.00 Eskişehirspor-Menemenspor: Caner Ak

19.00 Altay-Akhisarspor: Bülent Birincioğlu

20 Aralık Pazar:

13.30 Bereket Sigorta Ümraniyespor-Adanaspor: Burak Pakkan

19.00 İstanbulspor-Bursaspor: Direnç Tonusluoğlu

21 Aralık Pazartesi:

16.00 Yılport Samsunspor-Beypiliç Boluspor: Emre Malok

18.00 Adana Demirspor-Tuzlaspor: Ramazan Keleş

19.00 Giresunspor-Altınordu: Burak Şeker