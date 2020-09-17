Maçın Hakemi Malok

Haber: Aysun Beykoz
Alınan bilgiye göre Malok’un yardımcılıklarını Orkun Aktaş ve Erkan Akbulut yapacak. Maçın 4.hakemi ise Burak Taşkınsoy olacak. Ligde 2.haftanın hakemleri şöyle:
18 Eylül Cuma
19:00 Eskişehirspor-Adanaspor A.Ş.: Çağdaş Altay
19 Eylül Cumartesi
14:00 Royal Hastanesi Bandırmaspor-Akhisarspor: Hakan Ceylan
14:00 Tuzlaspor A.Ş.-Balıkesirspor: Murat Erdoğan
19:00 Altınordu-Bursaspor: Mert Güzenge
20 Eylül Pazar
14:00 Ankara Keçiörengücü-Ankaraspor : Burak Pakkan
16:30 İstanbulspor A.Ş.-Altay: Alper Çetin
19:00 Giresunspor-Menemenspor: Cihan Aydın
21 Eylül Pazartesi
19:00 Adana Demirspor-Beypiliç Boluspor: Emre Malok
19:00 Yılport Samsunspor-Ümraniyespor: Yiğit Arslan