Maçın Hakemi Malok

TFF 1.Ligde 2.haftanın hakemleri açıklandı. Buna göre Adana Demirspor-Boluspor maçında Emre Malok düdük çalacak.

Maçın Hakemi Malok

Haber: Aysun Beykoz

Alınan bilgiye göre Malok’un yardımcılıklarını Orkun Aktaş ve Erkan Akbulut yapacak. Maçın 4.hakemi ise Burak Taşkınsoy olacak. Ligde 2.haftanın hakemleri şöyle:

18 Eylül Cuma

19:00 Eskişehirspor-Adanaspor A.Ş.: Çağdaş Altay

19 Eylül Cumartesi

14:00 Royal Hastanesi Bandırmaspor-Akhisarspor: Hakan Ceylan

14:00 Tuzlaspor A.Ş.-Balıkesirspor: Murat Erdoğan        

19:00 Altınordu-Bursaspor: Mert Güzenge         

20 Eylül Pazar

14:00 Ankara Keçiörengücü-Ankaraspor              : Burak Pakkan

16:30 İstanbulspor A.Ş.-Altay: Alper Çetin

19:00 Giresunspor-Menemenspor: Cihan Aydın

21 Eylül Pazartesi

19:00 Adana Demirspor-Beypiliç Boluspor: Emre Malok

19:00 Yılport Samsunspor-Ümraniyespor: Yiğit Arslan

Erdal Tanrıverdi

Erdal Tanrıverdi

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