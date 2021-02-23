Maçın hakemi Mert Güzenge

Haber: Erdal Tanrıverdi
Beypiliç Boluspor- Balıkesirspor maçında Mert Güzenge’nin yardımcılıklarını Erkan Akbulut ve Ferdi Karadoruk yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Bilal Köseoğlu olacak.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın maçlarını yönetecek hakemler şunlar:
23 Şubat Salı
13.30 Bandırmaspor – Keçiörengücü-Caner Ak
13.30 Ümraniyespor - Adana Demirspor-Cihan Aydın
19.00 Altay – Altınordu- Emra Kargın
24 Şubat Çarşamba
13.30 Adanaspor – Giresunspor-Alper Çetin
16.00 Samsunspor – Eskişehirspor-Abdullah Buğra Taşkınsoy
19.00 Akhisarspor – İstanbulspor- Kadir Sağlam
25 Şubat Perşembe
13.30 Boluspor – Balıkesirspor-Mert Güzenge
16.00 Ankaraspor – Tuzlaspor- Direnç Tonusluoğlu
19.00 Bursaspor – Menemenspor-Bülent Birincioğlu