Maçın hakemi Mert Güzenge



Haber: Erdal Tanrıverdi

Beypiliç Boluspor- Balıkesirspor maçında Mert Güzenge’nin yardımcılıklarını Erkan Akbulut ve Ferdi Karadoruk yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Bilal Köseoğlu olacak.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın maçlarını yönetecek hakemler şunlar:

23 Şubat Salı

13.30 Bandırmaspor – Keçiörengücü-Caner Ak

13.30 Ümraniyespor - Adana Demirspor-Cihan Aydın

19.00 Altay – Altınordu- Emra Kargın

24 Şubat Çarşamba

13.30 Adanaspor – Giresunspor-Alper Çetin

16.00 Samsunspor – Eskişehirspor-Abdullah Buğra Taşkınsoy

19.00 Akhisarspor – İstanbulspor- Kadir Sağlam

25 Şubat Perşembe

13.30 Boluspor – Balıkesirspor-Mert Güzenge

16.00 Ankaraspor – Tuzlaspor- Direnç Tonusluoğlu

19.00 Bursaspor – Menemenspor-Bülent Birincioğlu