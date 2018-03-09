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09 Mart 2018 Cuma
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    • Maçın hakemi Uğurlu

    Spor Toto 1.Ligin 27. Haftasında maçı yönetecek hakemler belli oldu.10 Mart Cumartesi günü saat 13.00’da Çaykur Rizespor ile karşılaşacak olan Boluspor’un maçını Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.

    09 Mart 2018 Cuma 10:56
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    Maçın hakemi Uğurlu
    Haber: Esra Öztürk

    10 Mart Cumartesi günü saat 13.00’da Bolu Atatürk Stadyumunda oynanacak Boluspor – Çaykur Rizespor maçını yönetecek hakemler belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre Boluspor – Çaykur Rizespor maçınıYaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Uğurlu’nun yardımcılığını ise Serkan Çimen (1. Yardımcı Hakem), Samet Çiçek (2. Yardımcı Hakem) yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Mert Güzence olduğu açıklandı. 1.Ligin 27. haftasındaki maçlarda düdük çalacak hakemler şu şekilde;

    10 Mart Cumartesi

     13.00 Boluspor- Çaykur Rizespor: Yaşar Kemal Uğurlu

    15.30 Ümraniyespor-GrandmedicalManisaspor: Özgüç Türkalp

    15.30 Tetiş Yapı Elazığspor-Gazişehir Gaziantep: Erkan Engin

    11 Mart Pazar

     13.00 Gaziantepspor-Samsunspor: Ramazan Keleş

    15.30 Adanaspor-BalıkesirsporBaltok: Kutluhan Bilgiç

    15.30 Akın Çorap Giresunspor- Adana Demirspor: Bahattin Şimşek

    18.00 Denizlispor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Tugay Kaan Numanoğlu

    12 Mart Pazartesi

     18.00 Eskişehirspor-Altınordu: Onur Karabaş

    18.00 İstanbulspor-MKE Ankaragücü: Hüseyin Göçek

    Anahtar Kelimeler: Spor, Toto, 1.Ligin, 27., Haftasında

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