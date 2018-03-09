10 Mart Cumartesi günü saat 13.00’da Bolu Atatürk Stadyumunda oynanacak Boluspor – Çaykur Rizespor maçını yönetecek hakemler belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre Boluspor – Çaykur Rizespor maçınıYaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Uğurlu’nun yardımcılığını ise Serkan Çimen (1. Yardımcı Hakem), Samet Çiçek (2. Yardımcı Hakem) yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Mert Güzence olduğu açıklandı. 1.Ligin 27. haftasındaki maçlarda düdük çalacak hakemler şu şekilde;
10 Mart Cumartesi
13.00 Boluspor- Çaykur Rizespor: Yaşar Kemal Uğurlu
15.30 Ümraniyespor-GrandmedicalManisaspor: Özgüç Türkalp
15.30 Tetiş Yapı Elazığspor-Gazişehir Gaziantep: Erkan Engin
11 Mart Pazar
13.00 Gaziantepspor-Samsunspor: Ramazan Keleş
15.30 Adanaspor-BalıkesirsporBaltok: Kutluhan Bilgiç
15.30 Akın Çorap Giresunspor- Adana Demirspor: Bahattin Şimşek
18.00 Denizlispor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Tugay Kaan Numanoğlu
12 Mart Pazartesi
18.00 Eskişehirspor-Altınordu: Onur Karabaş
18.00 İstanbulspor-MKE Ankaragücü: Hüseyin Göçek
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