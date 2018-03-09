Haber: Esra Öztürk

10 Mart Cumartesi günü saat 13.00’da Bolu Atatürk Stadyumunda oynanacak Boluspor – Çaykur Rizespor maçını yönetecek hakemler belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre Boluspor – Çaykur Rizespor maçınıYaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Uğurlu’nun yardımcılığını ise Serkan Çimen (1. Yardımcı Hakem), Samet Çiçek (2. Yardımcı Hakem) yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Mert Güzence olduğu açıklandı. 1.Ligin 27. haftasındaki maçlarda düdük çalacak hakemler şu şekilde;

10 Mart Cumartesi

13.00 Boluspor- Çaykur Rizespor: Yaşar Kemal Uğurlu

15.30 Ümraniyespor-GrandmedicalManisaspor: Özgüç Türkalp

15.30 Tetiş Yapı Elazığspor-Gazişehir Gaziantep: Erkan Engin

11 Mart Pazar

13.00 Gaziantepspor-Samsunspor: Ramazan Keleş

15.30 Adanaspor-BalıkesirsporBaltok: Kutluhan Bilgiç

15.30 Akın Çorap Giresunspor- Adana Demirspor: Bahattin Şimşek

18.00 Denizlispor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Tugay Kaan Numanoğlu

12 Mart Pazartesi

18.00 Eskişehirspor-Altınordu: Onur Karabaş

18.00 İstanbulspor-MKE Ankaragücü: Hüseyin Göçek