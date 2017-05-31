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31 Mayıs 2017 Çarşamba
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    • Maçın önüne geçenler

    Sezona şampiyonluk ve Spor Toto Süper Lige çıkma hayalleriyle başlayan ve sezon sonunda play-off mücadelelerine katılma hakkı kazanan Boluspor kendi sahasında bu hayallerini önümüzdeki yıla bıraktı. Ne var ki Pazartesi akşamı oynanan maçta Boluspor kendi sahasında ilk maçta olduğu gibi Göztepe’ye 2-0 mağlup oldu. Maç esnasında ve maç sonrasında gözden kaçmayan olayları derledi.

    31 Mayıs 2017 Çarşamba 15:34
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    Maçın önüne geçenler
    Haber: KASIM ŞAHİN
    Maç öncesi Boluspor Teknik Direktörü Fuat Çapa ile Göztepe’nin Teknik Direktörü Yılmaz Vural hiçbir araya gelmedi ve iki teknik adamda birbirleriye tokalaşma nezaketinde bulunmadı. 
    Vural tespih çekti, Bingöl krampon değiştirdi
    Yılmaz Vural, maçın başından sonuna kadar yanında getirdiği tespihi çekerek, sürekli dua etti. Yılmaz Vural kolundaki 2 saat te dikkatleri çekti. Göztepe’nin 75 sırt numaralı formasını giyen Tayfur Bingöl’ün kramponları ayağını rahatsız edince saha kenarına geldi. Teknik Direktör Vural, genç oyuncunun kramponlarını giydirerek, oyuncusunun bir an önce sahaya girmesine yardımcı oldu. Maç boyunca her iki teknik direktörde hiç yedek kulübesine giderek oturmadı. Her iki teknik direktör zaman zaman kendilerine ayrılan çizgileri aşarak, kural ihlal ettikleri için dördüncü hakem Onur Karabaş tarafından ikaz edildiler.
    Bozuk paralar Çokşirin’e isabet etti
    Maçın sonunda en çok göze batan olay ise bozuk para yağmuru oldu. Kapalı tribünden maçı seyrede çok sayıda Boluspor taraftarı sahayı ve misafir takım futbolcularını bozuk para yağmuruna tuttu. Bu bozuk paralar top toplayıcıları ile saha görevlilerinin işine yaradı. Top toplayıcı çocuklar ile saha görevlileri işi gücü bırakıp ceplerine bozuk paraları atmakla uğraştı. Stat sorumlusu Cahit Çokşirin ise atılan bozuk paralardan nasibini aldı ve birkaç tane bozuk para Çokşirin’i sırtına isabet etti. Çokşirin bir müddet atılan bozuk paralar nedeniyle rahatsızlık geçirdi.  

    Anahtar Kelimeler: Sezona, şampiyonluk, Spor, Toto, Süper

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