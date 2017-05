Haber: KASIM ŞAHİN

Maç öncesi Boluspor Teknik Direktörü Fuat Çapa ile Göztepe’nin Teknik Direktörü Yılmaz Vural hiçbir araya gelmedi ve iki teknik adamda birbirleriye tokalaşma nezaketinde bulunmadı.

Vural tespih çekti, Bingöl krampon değiştirdi

Yılmaz Vural, maçın başından sonuna kadar yanında getirdiği tespihi çekerek, sürekli dua etti. Yılmaz Vural kolundaki 2 saat te dikkatleri çekti. Göztepe’nin 75 sırt numaralı formasını giyen Tayfur Bingöl’ün kramponları ayağını rahatsız edince saha kenarına geldi. Teknik Direktör Vural, genç oyuncunun kramponlarını giydirerek, oyuncusunun bir an önce sahaya girmesine yardımcı oldu. Maç boyunca her iki teknik direktörde hiç yedek kulübesine giderek oturmadı. Her iki teknik direktör zaman zaman kendilerine ayrılan çizgileri aşarak, kural ihlal ettikleri için dördüncü hakem Onur Karabaş tarafından ikaz edildiler.

Bozuk paralar Çokşirin’e isabet etti

Maçın sonunda en çok göze batan olay ise bozuk para yağmuru oldu. Kapalı tribünden maçı seyrede çok sayıda Boluspor taraftarı sahayı ve misafir takım futbolcularını bozuk para yağmuruna tuttu. Bu bozuk paralar top toplayıcıları ile saha görevlilerinin işine yaradı. Top toplayıcı çocuklar ile saha görevlileri işi gücü bırakıp ceplerine bozuk paraları atmakla uğraştı. Stat sorumlusu Cahit Çokşirin ise atılan bozuk paralardan nasibini aldı ve birkaç tane bozuk para Çokşirin’i sırtına isabet etti. Çokşirin bir müddet atılan bozuk paralar nedeniyle rahatsızlık geçirdi.