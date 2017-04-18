Haber: Aysun Beykoz
Konuyla ilgili olarak Boluspor Kulübü’nden yapılan açıklamada, “Hukuk Sorumlumuz Av. Sinan Barut ve Proje-Yatırım Sorumlumuz Hakkı Öztabağ'a desteklerinden dolayı teşekkür ederiz” denildi.
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YAZILIM: Haber-Sistemi
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