Haber: Aysun Beykoz

Konuyla ilgili olarak Boluspor Kulübü’nden yapılan açıklamada, “Hukuk Sorumlumuz Av. Sinan Barut ve Proje-Yatırım Sorumlumuz Hakkı Öztabağ'a desteklerinden dolayı teşekkür ederiz” denildi.