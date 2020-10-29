Maçın Sponsoru Başkan

Haber: Volkan Yılmaz

TFF 1.Ligde çok zor günler geçiren temsilcimiz Beypiliç Boluspor’da deplasman masraflarını yöneticiler karşılamaya devam ederken, Bursaspor deplasmanının sponsoru Kulüp Başkanı Abdullah Abat oldu. Konuyla ilgili olarak kulüpten yapılan açıklamada, “TFF 1. Lig 8. Haftasında oynayacağımız Bursaspor karşılaşmasının deplasman masrafları sponsoru Başkanımız Abdullah Abat olmuştur. Bursaspor deplasmanı sponsorumuz olan Başkanımız Abdullah Abat'a teşekkürlerimizi sunuyoruz” ifadelerine yer verildi.