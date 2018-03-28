Haber: Esra Öztürk

Spor Toto 1. Lig’in 29. haftasında oynanacak olan Adanaspor – Samsunspor karşılaşmasının 1 Nisan pazar günü saat 15.30’da oynanacağı açıklanmıştı. Karşılaşma öncesi Adanaspor 34 puan ile 13.,Samsunspor ise 33 puan ile 14.sırada yer alıyor. Düşme hattından uzaklaşmak isteyen iki takımın 5 Ocak Fatih Terim Stadı’nda oynayacağı karşılaşma güvenlik nedeni ile 2 Nisan pazartesi günü saat 18.00′ de oynanacak. 1 Nisan pazar günü Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip erdoğan’ın Adana’da olacak olması nedeni ile İl Güvenlik Kurulu maçın başka güne alınmasını istemişti.