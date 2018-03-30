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Spor Toto 1. Ligin 29.haftasında 31 Mart Cumartesi günü saat 15.00'da Boluspor- Gaziantepspor takımları Bolu Atatürk Stadyumunda karşılaşacak. Bolu’da oynanacak olan mücadele BeinSportMax2’den canlı olarak yayınlanacak. Spor Toto 1. Ligin 29.haftasında oynanacak olan maçların yayın akışı şu şekilde;

31 Mart Cumartesi:

13.00 Ümraniyespor-BB. Erzurumspor: BeinSportMax 1

15.00 AÇ Giresunspor-Altınordu: BeinSportMax 1

15.00 Boluspor-Gaziantepspor: BeinSportMax 2

1 Nisan Pazar:

13.00 Tetiş Yapı Elazığspor-G. Manisaspor: BeinSportMax 1

15.30 İstanbulspor-Çaykur Rizespor: BeinSportMax 1

18.00 Denizlispor-MKE Ankaragücü: BeinSportMax 1

18.00 Eskişehirspor-BalıkesirsporBaltok: BeinSportMax 2

2 Nisan Pazartesi:

18.00 Adanaspor-Samsunspor: BeinSportMax 2

18.00 Gazişehir Gaziantep-A. Demirspor: BeinSportMax 1