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Spor Toto 1. Ligin 29.haftasında 31 Mart Cumartesi günü saat 15.00'da Boluspor- Gaziantepspor takımları Bolu Atatürk Stadyumunda karşılaşacak. Bolu’da oynanacak olan mücadele BeinSportMax2’den canlı olarak yayınlanacak. Spor Toto 1. Ligin 29.haftasında oynanacak olan maçların yayın akışı şu şekilde;
31 Mart Cumartesi:
13.00 Ümraniyespor-BB. Erzurumspor: BeinSportMax 1
15.00 AÇ Giresunspor-Altınordu: BeinSportMax 1
15.00 Boluspor-Gaziantepspor: BeinSportMax 2
1 Nisan Pazar:
13.00 Tetiş Yapı Elazığspor-G. Manisaspor: BeinSportMax 1
15.30 İstanbulspor-Çaykur Rizespor: BeinSportMax 1
18.00 Denizlispor-MKE Ankaragücü: BeinSportMax 1
18.00 Eskişehirspor-BalıkesirsporBaltok: BeinSportMax 2
2 Nisan Pazartesi:
18.00 Adanaspor-Samsunspor: BeinSportMax 2
18.00 Gazişehir Gaziantep-A. Demirspor: BeinSportMax 1
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