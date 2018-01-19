Haber: Semih Baykal

Yapılan açıklamaya göre Giresun Atatürk Stadyumunda oynanacak olan Akın Çorap Giresunspor – Boluspor mücadelesinde Boluspor taraftarına ayrılan Misafir Takım Tribün kısmı 10 TL olarak açıklandı.

BİLET SATIŞ LOGO KISITI

Ev Sahibi takım biletleri, Bolusporlogolu kartlar hariç, diğer tüm Passolig kartlar ile satın alınabilir. Bolusporlogolu kartlar sadece rakip tribünden bilet alabilirler.

BİLET KOMBİNE TRANSFER KISITI

Kombine ve bilet transfer logo kısıtları bilet satış logo kısıtları ile aynıdır.

GENEL BİLGİLER

Kişi Başı 5 bilet sınırı vardır. 7 yaş ve üzeri için Passolig kart ve bilet zorunludur.

Gişe çalışma saatleri hafta içi 09:00 – 18:00 saatleri arası hafta sonu 09:00 – 18:00, maç günü karşılaşmanın ilk yarısının sonuna kadardır. Kapı açılış saatlerine Emniyet Güçleri karar verir. Aksi bir durum olmadığı taktirde maç saatinden 2 saat önce kapılar açılır. Passolig kartı eline ulaşmayan taraftarların maç saatinde 2 saat öncesine kadar tek geçişlik kartlarını stadyum gişelerinden teslim almaları gerekmektedir. Biletlerinizi www.passo.com.tr haricinde N’Kolay satış noktaları ve 0850 7243344 no’lu çağrı merkezi üzerinden de alabilirsiniz. Engelli tribün biletleri engelli tribün kapasitesi ile sınırlıdır. Engelli tribün girişleri için Passolig kart zorunluluğu bulunmaktadır. İlgili tribüne ait bilet yükletmesini stadyum gişesinden yaptırabilirsiniz.Passolig kredi kartı sahibiyseniz, kredi kartı limitinizin yeterli olması, Passolig banka kartı ya da Passolig cüzdan ön ödemeli kart sahibiyseniz, kartınızda yeterli bakiye olması gerekmektedir.Ayrıca para yükleme işleminizi PTT Şubeleri, N’Kolay İş Yerleri veya N’Kolay İşlem Merkezlerinden yapabilirsiniz. Akın Çorap Giresunspor – Boluspor maçının bilet fiyatları şu şekilde;

1.Kategori: 20 TL

2.Kategori: 10TL

2.Kategori: 10 TL

Misafir: 10 TL