'Maçlar TRT'de yayınlansın' talebi

Haber: Erdal Tanrıverdi

Yayıncı kuruluş Digitürk ile TFF ve Kulüpler Birliği arasındaki ücret pazarlıkları devam ediyor. TFF Başkanı Nihat Özdemir ve yöneticilerin katılımıyla başlayan toplantıya daha sonra Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil ve yardımcıları da katıldı. Spor Arena'dan Tahir Kum'un haberine göre; Digitürk, "Size daha önce teklif ettiğimiz yıllık 1.7 milyar TL’yi artık veremeyiz" dedi. Bunun üzerine kulüpler "Her hafta 9 maçı Digitürk, 1 maçı TRT yayınlasın" formülünü önerdi.

TL üzerinden yeni sözleşme

Digitürk, toplantıda sözleşmenin TL üzerinden yapılmasını talep ederken 3 yıllık yeni sözleşme de önerdi.

Digitürk'ün toplantıda ortaya koyduğu talepler ve projeler şu şekilde:

Bundan sonra bütün ödemelerimizi ABD Doları yerine TL üzerinden yapmak istiyoruz.

Süper Lig’in 21 takıma çıkarılması, bize fayda değil zarar verir. Her hafta yayınlanacak maç sayısının 9’dan 10’a çıkması ve ligin uzaması ekstra maliyet getireceği için, daha önce sunduğumuz yıllık 1.7 milyar TL’lik tekliften vazgeçtik.

Eğer istediğimiz şartlarda anlaşma yapabilirsek, yayın sözleşmesini 3 yıl uzatmak istiyoruz.Yayın ücretinin bu sezondan kalan 187.5 milyon TL’lik bölümünü hafta sonuna dek ödeyeceğiz.

Kulüpler Birliği'nin bu öneriye cevabı ise şu şekilde oldu:

"2016’da sizinle yıllık 500 milyon dolar üzerinden anlaşma yapıldı. Daha sonra ‘Maliyetleri karşılayamıyoruz’ dediğiniz için 2019'un ağustos ayında yüzde 13’lük indirim yaptık. Bu da yetmedi; pandemi sürecinde yeni bir indirim istediniz, onu da kabul ettik. Bu indirimler geçen yıla mahsustu. Önümüzdeki 2 yılın ücretini 2016’da imzaladığınız sözleşmede yer alan 500 milyon dolar üzerinden konuşacağız."

"TFF 1. Lig maçları TRT'de yayınlansın"

Ayrıca toplantıda Digitürk’e şöyle bir formül sunuldu:

Her hafta oynanacak 10 maçın tamamını yayınlamayın; karşılaşmaların 1 ya da 2’sini TRT’den yayınlatalım. TFF 1. Lig’in yayınından da memnun olmadığınızı biliyoruz; o maçları da TRT ile görüşüp onlara verelim.

Süper Lig’in isim hakkını satıp gelir elde edelim.

Maç sayısı artacağı için Spor Toto’dan ekstra para talebinde bulunalım.

Salı günü yeniden görüşecekler

Haberde, toplantının sona ermesinin ardından taraflar salı günü yeniden görüşeceği belirtildi.